Buurtbewoner spreekt jongeman in auto aan op te luide muziek en wordt bedreigd met mes

OpstalAan het Hoogbos in Opstal bij Buggenhout is maandagavond een persoon bedreigd met een mes nadat hij een jongeman had aangesproken over de overlast die hij op dat moment veroorzaakte. De chauffeur zat in zijn auto luide muziek te spelen en duwde meerdere keren het gaspedaal stevig in wat voor lawaaihinder zorgde. “Toen we hem aanspraken werd ik plots bedreigd met een mes", klinkt het.

Het incident deed zich gisterenavond voor omstreeks 22.30 uur in Opstal. Op de parking kwam er een voertuig toe dat zich daar parkeerde. Toen al was het voor de buurtbewoners duidelijk dat er een andere uitlaat op was gemonteerd, want het zorgde voor heel veel lawaai. Niet veel later zette hij de muziek zeer luid waardoor de hele buurt dit kon horen. Nadien gebeurden er nog enkele verdachte handelingen met ook een ander voertuig dat de parking opreed en waarbij een persoon in en uitstapte van het ene voertuig naar het andere. “De auto die eerst aan kwam bleef maar op zijn gaspedaal duwen en luide muziek afspelen, waardoor dit voor hevige overlast zorgde", klinkt het in de buurt.

De politie werd meteen gebeld en kort nadien bleek de wagen aanstalten maken om te vertrekken. Even verderop parkeerde hij zich opnieuw en zette zijn muziek weer luid op. Een buurtbewoner stapte toen op de wagen af en vroeg of hij hier mee kon stoppen, daarna liep het mis. “Hij vroeg wat het probleem was en of ze ruzie zochten, maar we liepen dan gewoon weg en plots begon hij mij te bedreigen met een mes”, vertellen de buurtbewoners. Een andere buurtbewoner kon de nummerplaat opschrijven en meenemen aan de politie die later ter plaatse is gekomen.

De schrik zit er in de buurt alleszins goed in, en de buurtbewoners draaien hun deuren goed vast. “Het is niet de eerste keer dat we hier overlast hebben, we zijn er niet meer gerust op en hopen dat het snel stopt", klinkt het.

