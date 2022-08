Buren Kluisweg vieren straat in het nieuw

BuggenhoutFeest in de Kluisweg in Buggenhout. De straat werd recent vernieuwd en met de werken achter de rug presenteerde het gemeentebestuur de buren een feestelijke opening. De Kluisweg is voortaan een woonerf.

Een drankje en een hapje, muziek van fanfare ‘t Muziek en een toespraak van schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). Zo vierden de bewoners van de Kluisweg in Buggenhout de heraanleg van hun straat. Enkele maanden lang vonden er rioleringswerken plaats en het gemeentebestuur maakte van die aanleiding gebruik om de straat zelf ook anders in te richten. “Zoals we met alle kleine, doodlopende straten op ons grondgebied willen doen, is van de Kluisweg een woonerf gemaakt”, zegt schepen Hermans. “Dat betekent dat de weg aangelegd is in grijze klinkers, met in het midden een weggoot. Er werden ook enkele parkeerplaatsen aangeduid, aangelegd in zwarte klinkers. Het ziet er allemaal veel aangenamer uit.”

Hermans bedankte de bewoners voor hun geduld en begrip voor de hinder tijdens de werken. “De opstart van de werf ging gepaard met een paar moeilijkheden, maar daarna is alles vlot verlopen”, zegt hij. “Zoals bij alle werken, bracht ook dit project hinder met zich mee. Maar positief bij zo’n werken is altijd dat de bewoners er een mooie straat voor in de plaats krijgen.”

Het feestje in de Kluisweg is het eerste in een rij van buurtfeesten naar aanleiding van aangelegde straten. “Tijdens de coronacrisis moesten we dergelijke initiatieven in de koelkast stoppen, maar die pikken we nu terug op”, zegt Hermans. “Later volgen nog een feestelijke opening van de Stenenmolenstraat, een winterbar als de fietstunnel onder de spoorweg aan Hooilaert klaar is, een feestje na de heraanleg van de Krapstraat en omgeving en idem dito voor de Hoge Jan. Dan zullen alle wegenwerken in Buggenhout achter de rug zijn.”

