Buren Diepmeerstraat houden feest: “Eindelijk weer genieten van samenzijn en zomerbarbecue”

De bewoners van de Diepmeerstraat startten jaren geleden al met twee bijeenkomsten per jaar om elkaar beter te leren kennen. Maar de coronacrisis strooide roet in het eten. Het was wachten tot deze zomer vooraleer er weer een buurtfeest kon plaatsvinden. Met bijna tachtig verzamelden buren in een loods in de straat, waar ze de barbecuevuren aanstaken. Er stond ook een springkasteel voor de kinderen en liefhebbers speelden vikingkubb. “Dit was veel te lang geleden”, zegt Ward Vranken, één van de initiatiefnemers. “Onze buurtfeesten zijn een echte traditie, met een nieuwjaarsreceptie in januari en een zomerfeest in de vakantiemaanden. We telden werkelijk af tot dit weer kon. Zo’n initiatieven brengen ons dichter bij elkaar en dat zorgt voor een aangenamere buurt. Het is ook weer een mooie gelegenheid om nieuwe bewoners in de straat te leren kennen, want de voorbije jaren kwamen er toch wel redelijk wat bij.”