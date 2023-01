Brasserie Foreest failliet: “Sluiting als gevolg van corona- en energiecrisis”

BuggenhoutBrasserie Foreest in Buggenhout, vlakbij het bos, is failliet. De uitbaters deelden de sluiting zelf mee op hun sociale media. “Met spijt in het hart komt een einde aan het verhaal van Foreest”, klinkt het.

In de zomer van 2017 blies Kris Van den Eede nieuw leven in een pand met meer dan vijftig jaar geschiedenis in Buggenhout Bos. De alom gekende Sint-Kristoffel, dat op dat ogenblik al tien jaar leeg stond, werd Brasserie Foreest. Het interieur kreeg een make-over, met veel hout en groene accenten om de link met de natuur in de verf te zetten. Met de menukaart lag de focus op gezond en lekker. Voor zowel Van den Eede als zijn partner betekende de opening van de horecazaak een carrièreswitch, maar ze gingen er enthousiast tegenaan. Voor de naam kozen ze voor het middelnederlands woord “Foreest” dat “woud” betekent.

Maar aan het verhaal komt nu, na ruim vijf jaar, een einde. Brasserie Foreest is failliet. De zaak ligt er verlaten bij en aan de toegangsdeur hangt een bordje “Wegens faillissement over te nemen”. Op hun sociale media geven de uitbaters nu meer uitleg over de sluiting.

“Met spijt delen we mee dat er een einde gekomen is aan het verhaal van Foreest”, klinkt het. “Na jaren van onverwachte sluitingen door crisis in de gezondheidszorg en de huidige energiecrisis sluiten we nu officieel de deuren. We zijn dankbaar dat we jullie de afgelopen vier jaar enthousiast mochten ontvangen en een bijdrage leverden aan jullie mooie feesten. We blikken met trots terug op deze warme momenten.”

Daarmee vond op 31 december 2022 de laatste lunch in Foreest plaats. Het ging toen om een benefiet De Langste Tafel in samenwerking met Buggenhout schenkt om mensen in een moeilijke financiële situatie toch een feestmaal aan te bieden. “Deze feestelijke lunch zal te boek staan als ons laatste evenement”, klinkt het. Op Facebook komen heel wat reacties van klanten die de sluiting betreuren.

