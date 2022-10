Brandweerzone Oost heeft primeur in België met vier nieuwe voertuigen met uniek blussysteem: “Brandweer moet in begin van brand woning niet meer betreden”

RegioDe brandweerzone Oost, die de posten Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele, Hamme en Lokeren onder zijn vleugels heeft beschikt sinds kort over nieuwe voertuigen.De voertuigen zijn ook een pak kleiner en compacter, waardoor ze zich makkelijker in het verkeer begeven. “Met het unieke blussysteem spuiten we bij een woningbrand in het begin van de brand water door een klein gaatje naar binnen, wat de veiligheid van onze manschappen ten goede komt", zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck.

Het gaat voorlopig om vier nieuwe voertuigen die in gebruik zijn bij Buggenhout, Berlare, Zele en Hamme. De andere zones beschikken nog over modernere voertuigen en hebben voorlopig nog geen nood aan nieuwe wagens. De zone investeerde in totaal 2,5 miljoen voor deze voertuigen. “We willen in de toekomst alle voertuigen voor onze zone uniformer maken zodat het overal hetzelfde is", zegt voorzitter Piet Buyse. “We hebben met deze voertuigen een goede investering en een topuitrusting, met een unieke primeur voor België.”

Volledig scherm De brandweer geeft een demonstratie van het nieuwe blussysteem. © Geert De Rycke

In de nieuwe voertuigen zit een nieuw blussysteem, wat de veiligheid van brandweermannen verhoogd, maar ook de efficiëntie om een woningbrand aan te pakken. “Het is een Zweeds blussysteem dat in onze voertuigen zit, en wij hebben binnen de zone de primeur met de eerste vier voertuigen, maar ook andere zones volgen snel", zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck. “Met het blussysteem hoeven we een woning niet meer te betreden in het begin, wat veel veiliger is. We blussen door een gaatje te maken in de deur of zelf door een spouwmuur van een woning om zo nevel in de woning te verspreiden en de brand al langs de buitenkant te blussen.” Dit gebeurd met een druk van 300 bar en kan dus al heel wat vlammen doven bij een brand.

Naast het nieuwe blussysteem zijn de voertuigen ook een pak kleiner. In lengte zijn ze 1,20 meter kleiner, en ook in de breedte is er een verschil van 15 centimeter. Voor de bemanning is er dan weer meer ruimte voorzien om zich voor te bereiden op een brand tijdens de rit. “Dit type voertuigen zijn de werkpaarden en gaan altijd mee op interventie. Met deze aanpassing hebben we gezorgd voor meer veiligheid, meer comfort, maar ook een betere wendbaarheid en verplaatsing in het verkeer. We zijn bijzonder verheugd met deze voertuigen die vanaf nu in gebruik zijn”, besluit Van Den Broeck.

Volledig scherm De brandweer toont hoe het nieuwe blussysteem werkt. © Geert De Rycke

