Brandweer zet deuren open tijdens kermisweekend

Het is traditie dat de brandweer tijdens de septemberkermis in Buggenhout een opendeurdag houdt. Deze keer kan uitgepakt worden met een gloednieuwe kazerne aan de Kerkhofstraat, waar de brandweermannen in februari dit jaar hun intrek namen. De oude kazerne op het stationsplein is ondertussen afgebroken. Zowel zaterdag 3 september als zondag 4 september is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de nieuwbouw. Op zaterdag staan er bovendien vanaf 17 uur beenham, luxe hamburgers en hotdogs op het menu. Op zondag zijn er vanaf 10 uur pannenkoeken.