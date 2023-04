Brandweer helpt kat met hoogtevrees weer met vier poten veilig op de grond

In Opstal heeft de brandweer van Buggenhout zaterdagochtend een kat met hoogtevrees gered van op een dak. Hoe het dier daar terecht is gekomen is niet duidelijk, maar de kat, die luistert naar de naam Mailo, kwam niet meer naar beneden en dus werd de brandweer verwittigd. Die kreeg het dier vrij snel weer op de begane grond.