Boskaart uit 1669 reisde wereld rond, maar komt nu weer thuis: “Na de opknapbeurt mag iedereen ze bewonderen”

Sint-Gillis-Dendermonde Eenrich­tings­lus behouden of niet? Digitale peiling tot midden februari

Moet het eenrichtingsverkeer in Sint-Gillis-Dendermonde definitief behouden blijven of niet? Dat is de inzet van een bevraging op het digitale platform ‘Denkmee’. Iedereen kan daar zijn visie geven.

1 februari