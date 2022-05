Bosgemeente plant komst twee elektrische deelwagens

Dat maakte schepen Geert Hermans (CD&V) bekend tijdens de jongste gemeenteraad, nadat oppositieraadslid Cleïs Meys (Open Vld) vroeg naar het uitwerken van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Buggenhout. De twee deelwagens zullen er via intercommunale DDS komen. “Buggenhoutenaren zullen zo’n wagen via een app kunnen reserveren om er zich mee te verplaatsen”, zegt Hermans. “We nemen twee kleinere types voertuigen in gebruik. De bestelling is geplaatst, het project zal na de zomer uitgerold worden. De Verkeerscommissie zal op 8 juni de locaties bepalen waar deze elektrische wagens gestationeerd zullen staan. Daar wordt ook telkens een laadpaal voorzien.”