Bosgemeente op zoek naar nieuwe wegspotters voor trage wegen

Buggenhout telt heel wat trage wegen in de omgeving waar auto’s niet mogen komen. Om de trage wegen in Buggenhout in goede staat te houden, werkt het lokaal bestuur al meer dan vier jaar samen met ‘Wegspotters’. Dat zijn vrijwilligers die een of meerdere zelfgekozen trage wegen in Buggenhout regelmatig bewandelen en problemen zoals sluikstorten, omgevallen bomen en andere zaken signaleren. Op die manier kan er kort op de bal worden gespeeld en blijven de trage wegen in Buggenhout goed toegankelijk.

Op 19 april 2022 organiseren ze een bijeenkomst voor alle actieve wegspotters in Buggenhout. Er zal ook uitleg gegeven worden over het nieuwe meldingssysteem Routechecker. Ook nieuwe wegspotters zijn welkom. “Hebt u een passie voor wandelen en hebt u zin om minstens vier keer per jaar een aantal zelfgekozen trage wegen te bezoeken en te controleren, kom dan zeker langs”, klinkt het. De bijeenkomst vindt plaats in de molenaarswoning aan de Patattenmolen in de Krapstraat 159 op dinsdag 19 april om 19.30 uur. U schrijft best op voorhand in via info@buggenhout.be of 052 33 95 11.