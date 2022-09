Bosgemeente neemt elektrische deelwagens in gebruik

“Via een heel eenvoudig systeem, een simpele app zonder meerkosten, kunnen geïnteresseerden een deelwagen reserveren en vervolgens gebruiken”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). Een elektrische wagen huren kan vanaf een uur tot maximum drie dagen. Op deze manier hopen we dat veel Buggenhoutenaren eerder voor een deelwagen kiezen dan dat ze een extra wagen kopen. Dat is heel goed voor het milieu, en nog eens meer omdat het om elektrische exemplaren gaan.”

Een deelwagen huren kosten 4 euro per uur of 29 euro voor een hele dag, met daarbij nog de kost van het elektrisch verbruik van 0,20 euro per kilometer. Na Zele, Lebbeke en Wichelen is Buggenhout de vierde gemeente in de regio die via een samenwerking met DDS deelwagens van Share4Mobility aanbiedt.