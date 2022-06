Bosgemeente mooier, gezelliger en levendiger maken? Inwoners mogen mee nadenken over nieuw plan Ruimte

BuggenhoutHet gemeentebestuur van Buggenhout maakt werk van een nieuwe beleidsplan Ruimte. Het open, landelijk en groen karakter van de gemeente bewaren is prioriteit. Maar inwoners mogen mee nadenken over waar het met Buggenhout in de toekomst naartoe moet.

Het beleidsplan Ruimte wordt de opvolger van het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. “Zo’n plan is nodig om de inrichting van onze dorpskernen en de open ruimte in de toekomst in de juiste richting te sturen”, legt schepen Geert Hermans (CD&V) uit. “Zo wordt er bijvoorbeeld in vastgelegd waar nog gebouwd kan worden, welke aanpassingen nodig zijn om dorpskernen levendig te houden en hoe we de identiteit van Buggenhout kunnen bewaren. De inrichting van straten en pleinen, de manier waarop we bouwen, de inplanting van nieuwe voorzieningen of ingrepen in het landschap bepalen immers mee het uitzicht van onze gemeente. In de toekomst zullen het klimaat en de bevolking veranderen en dat heeft ook zijn effect op de ruimte. We moeten daar dus goed over nadenken.”

Het beleidsplan Ruimte dient, eens klaar, als basis om projecten op te starten, vergunningen te beoordelen en te bepalen welke private initiatieven ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. “Het is dus een heel belangrijk document”, zegt Hermans. “Er gaat dan ook een heel stappenplan aan de finale versie vooraf.”

Bevraging als basis

In eerste instantie wil het gemeentebestuur nu weten hoe de inwoners zelf vandaag naar Buggenhout kijken. Daarvoor vindt een digitale bevraging plaats. “Waarom is het fijn om in Buggenhout te wonen en te werken? Welke plaatsen zijn aangenaam om te vertoeven en welke locaties verdienen een opwaardering? Zo’n vragen komen aan bod”, zegt Hermans. “Vervolgens willen we samen met de inwoners zoeken naar mogelijke ingrepen en acties om het wonen, leven en werken in Buggenhout nog aangenamer te maken. Die antwoorden vormen de basis van een ruimtelijke toekomstvisie en concrete acties.”

Het gemeentebestuur zelf is er wel al van overtuigd dat Buggenhout een open, landelijke gemeente moet blijven. “Het groene karakter moet nog verstevigd worden en er moet ook ruimte voor duurzaam ondernemerschap zijn”, zegt Hermans. “We willen het dorps uitzicht en karakter bewaren. Hoe Buggenhout de komende jaren moet evolueren, daar gebruiken we ook de insteek van de Buggenhoutenaren zelf voor. Het participatieproject bestaat uit een klankbordgroep, een digitale bevraging, één of meer infomarkten en een openbaar onderzoek.

Wie mee wil nadenken over het Buggenhout van morgen, kan nog tot 30 juni de digitale bevraging invullen en zijn mening geven over wat typisch aan Buggenhout is: het bos, de Dries, de Schelde, de trage wegen, de lintbebouwing,...? Deelnemers kunnen ook aangeven waar volgens hen de uitdagingen om Buggenhout mooier, gezelliger en levendiger te maken, liggen. De bevraging is te vinden via deze link. Info: omgeving@buggenhout.be of 052/33.95.11.

