Bosgemeente maakt trouwen duurder

BuggenhoutHet gemeentebestuur van Buggenhout maakt trouwen in de bosgemeente duurder. Wie op een weekenddag huwt of meer dan 25 aanwezigen meebrengt, betaalt voortaan extra. “Als er dan toch betaald moet worden, laat ons dan huwen op locatie ook aanbieden”, oppert oppositiepartij N-VA, die de prijsverhoging onaanvaardbaar vindt.

Wie momenteel in het huwelijksbootje stapt in Buggenhout betaalt daar 100 euro voor, of dat nu op een weekdag of in het weekend is. Maar daar komt vanaf dit jaar verandering in. Wie trouwt in het weekend, moet 120 euro betalen. 20 euro meer dan op een weekdag dus. “Omdat trouwen op een weekenddag impact heeft op de loonkost van het gemeentepersoneel”, argumenteert schepen Nadine Sertyn (CD&V).

Bovendien komt er ook een verschil in prijs afhankelijk van het aantal aanwezigen dat het huwelijk bijwoont. Wie huwt in bijzijn van meer dan 25 aanwezigen, betaalt nog eens 25 euro extra. “Zo willen we de ongelijkheid wegwerken voor huwelijksparen die huwen in bijzijn van minder aanwezigen”, zegt Sertyn. “Het ene koppeltje trouwt voor vier aanwezigen, anderen zijn met honderd. We bieden altijd iedereen een drankje aan na de ceremonie, maar verrekenen dat nu eerlijker door voor wie met minder volk is.”

Oppositiepartij N-VA vindt de prijsstijgingen onaanvaardbaar. “Personeelskosten en dossierkosten voor een gemeentelijke trouwceremonie worden in Buggenhout dus voortaan harder doorgerekend aan trouwende koppels”, zegt Ward Vranken. “En wie toevallig 26 personen bij zich heeft, betaalt voor die ene persoon 25 euro meer. Het vastleggen van een gastenlijst voor een trouwdag is al een huzarenstuk. Dat daarbovenop nog eens afgetopt moet worden voor de gemeentelijke trouwceremonie is onaanvaardbaar. En elke keer de aanwezigen tellen, is toch ook extra werk voor het gemeentepersoneel.”

N-VA haalt naar aanleiding van de bijsturing voor trouwers, ook een vroeger voorstel van onder het stof: trouwen op andere locaties dan in het gemeentehuis. “Als er nu toch plots met verschillende tarieven wordt gewerkt, kan er evengoed een prijs komen voor wie liever op een andere plaats huwt”, zegt Vranken. “Denk aan bijvoorbeeld Buggenhout Bos, de pastorietuin, de Dries in Opdorp, de foyer van De Pit en dergelijke.” Dat voorstel haalde het tijdens de jongste gemeenteraad evenwel niet. Schepen Sertyn vindt het idee “niet haalbaar”.

