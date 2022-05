Bosbegankenis herleeft met negendaagse vol activiteiten

Maanden geleden al sloegen een groep enthousiaste vrijwilligers uit Buggenhout de handen in elkaar met één doel: Bosbegankenis nieuw leven inblazen. Het is een eeuwenoud feest in Buggenhout dat decennia lang volk lokte. “Deze eeuwenoude religieuze traditie bestaat sinds de 13e eeuw”, weet Willockx. “De Boskapel was een geliefd bedevaartsoord en rustpunt voor vele mensen. De Bosbegankenis die daarrond werd opgezet was zeer in trek en stond tot in de verre omtrek gekend als Bosschouënink. Maar het volkse gebeuren hield op te bestaan op het einde van de jaren ‘90. Dat is heel spijtig. En dus besliste ik dat wat ooit het grootste culturele evenement in Buggenhout was heropgestart moet worden. Het maakt deel uit van ons erfgoed.”