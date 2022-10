Blijdorp bedankt bedrijven voor aanbieden stageplekken aan jongeren met beperking

Elk schooljaar gaat Blijdorp voor de leerlingen uit haar BuSO-school op zoek naar bedrijven waar de jongeren stage kunnen lopen. “We zoeken altijd stages die zinvol ingevuld worden en een meerwaarde bieden”, zegt Hélène Van Herreweghe van Blijdorp. “De bedoeling van dit project is dat de jongeren nieuwe ervaringen opdoen en groeien in zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Vanaf 14 à 15 jaar vinden er snuffelstages plaats om te weten wat hen interesseert. Later volgen trainingen in groep om vervolgens op individuele stage in echte bedrijven te gaan. Het komt er dan op aan samen te werken met bedrijven die de jongeren goed kunnen begeleiden bij het uitvoeren van hun taken, liefst in de omgeving van hun thuis.”