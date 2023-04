Bijna veertig eitjes van Paasactie niet gevonden: organisatoren houden loting voor laatste prijzen

Yvonne (103) woonde tot haar 98ste nog op haar boerderij­tje: “Mijn raad voor de jeugd? Werk hard, wees tevreden met wat je hebt en... zoek u een goed lief”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week bezoeken we Yvonne Geeurickx (103). Zelf wil ze nog vele jaren tijd doorbrengen in woonzorgcentrum De Oase waar ze nog maar vijf jaar zit, rekenend op talrijke bezoekjes van haar geliefde familie. De genen spelen duidelijk een rol, maar toch heeft ze een geheim om zo oud te worden.