Bijenhotel aan Orangerie levert award op

Een groot bijenhotel siert de voortuin aan de Orangerie, in de Vekenstraat in Opdorp. Die is onderdeel van de vlinder- en bijvriendelijke tuin die er is aangelegd. Met dat project nam Buggenhout deel aan de Openbaargroen Awards, een initiatief van de VVOG Vereniging Voor Openbaar Groen. Gemeentebesturen konden deelnemen in de categorieën ‘groene gemeente’, ‘bijenvriendelijke gemeente’ en ‘gemeente in bloei’. De bosgemeente werd beloond als bijvriendelijke gemeente met één bijtje. “Volgend jaar gaan we voor twee bijtjes”, maakt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) zich sterk.