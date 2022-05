Bierpallieters kunnen eindelijk weer uitpakken met Weekend der Spontane Gisting

Beveren/Sint-Niklaas “Na het hersenin­farct van mijn vrouw besefte ik dat we beter nú nog wat van het leven genieten.”Marktkramer Patrick (65) stopt na 45 jaar

“Corona heeft een zware impact gehad, maar de markt heeft zeker nog een toekomst. Online vind je dat sociale contact niet." En toch breit Patrick Van Haut (65), een van de bekendste gezichten op de markt, een einde aan een carrière van 45 jaar. Zijn textielkraam was een begrip in onder meer Sint-Niklaas en Beveren en als voorzitter van de Wase Marktkramers verdedigde hij decennialang de belangen van de sector. “Het afscheid valt me zwaar, ik geef het toe.”

14 mei