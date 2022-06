Bibliotheek wordt blokspot

Net als andere gemeenten voorziet ook Buggenhout een plek waar jongeren kunnen blokken voor hun examens en in alle rust kunnen studeren. Normaal gezien was dit een lokaal in gemeenschapscentrum De Pit aan de Platteput, maar dat is voor deze blokperiode nu niet het geval. In de plaats is de bibliotheek, op de eerste verdieping van het gemeentehuis aan de Nieuwstraat, aangeduid als blokspot. Ook in de Boekenschuur op de site Patattenmolen in Opstal kan gestudeerd worden. Studenten kunnen gewoon tijdens de openingsuren langskomen, een reservatie is niet nodig. Zowel de bibliotheek als de Boekenschuur zijn wel gesloten op Pinkstermaandag 6 juni.