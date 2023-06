Bibliotheek viert Dag van de Digibanken

Eén jaar werden er uiteinde­lijk drie, maar nu sluit Fleems toch zijn deuren: “Fier op het afgelegde parcours”

Restaurant Fleems in Dendermonde sluit de deuren. Dat hebben chefs Willem Vervaet en Brent Reper en zaalverantwoordelijke Sam Peelman via hun sociale media bekendgemaakt. Fleems was nochtans een groot succes, met onder andere als nieuwkomer in Gault&Millau meteen 13 op 20. “Maar we hebben nood aan nieuwe prikkels, een nieuwe uitdaging”, klinkt het.