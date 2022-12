Bewoners serviceflats Seniorama zitten komende feestdagen vast in woning door kapotte lift: “Probleem wordt pas opgelost in januari”

Buggenhout Nieuwe fietstun­nel onder spoorweg officieel geopend: wielrenner Laurens Huys en buurtbewo­ners maken eerste tochtje

De nieuwe fietstunnel onder de spoorweg aan Koudehaard in Buggenhout is een feit. Infrabel en gemeentebestuur zorgden zaterdagochtend voor een officiële opening. In bijzijn van profwielrenner Laurens Huys en heel wat buurtbewoners. “De 34 meter lange tunnel zal niet alleen voor meer veiligheid zorgen, maar is ook onderdeel van een fietsverbinding tussen Dendermonde, via Buggenhout, naar Londerzeel”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V).

17 december