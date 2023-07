Bewolkt, grijs en druilerig in Buggenhout vandaag

Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de op 21 juli: van een rommel­markt tot een fietstocht

De nationale feestdag staat voor de deur en dus hebben veel mensen een dagje vrijaf. Onze redactie ging op zoek naar allerlei leuke activiteiten op 21 juli in het Waasland en Dendermonde. Van een rommelmarkt in Sint-Pauwels tot een fietstocht in Temse: hier zet je het verlengde weekend op een leuke manier in.