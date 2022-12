Bestuurder eindigt tegen gevel van woning in centrum Buggenhout

Lebbeke Boom zoekt grond weer succes: bijna duizend bomen en haagplan­ten bedeeld aan gezinnen

Op de site Beeckman in Lebbeke-centrum was het zondagvoormiddag een komen en gaan van Lebbekenaren. Allemaal kwamen ze er een boom of haagplant halen. Daarmee werd de actie “Boom Zoekt Grond” weer een succes.

11 december