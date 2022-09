Belgische titel voor Rhune Vanroose

Merchtem Merchtem dooft de lichten tijdens Nacht van de Duisternis

Op 8 oktober is het opnieuw Nacht van de Duisternis. In Merchtem wordt dan van alles georganiseerd in het donker. Zo is er onder meer een duisterniswandeling, een muzikaal vuuronthaal en een verlichte led-reus. Het is wel opletten geblazen, want ook alle straatverlichting zal gedoofd worden.

8 september