Basisschool ‘t Sprinkhaantje zwaait meester Luc uit: “Elk kind keek er naar uit bij hem in de klas te zitten”

Maar liefst 41 jaar lang gaf Luc Vermeir les in dezelfde school, de gemeenteschool van Buggenhout. Aanvankelijk nam hij het eerste leerjaar voor zijn rekening, maar het merendeel van zijn carrière was hij te vinden in het zesde leerjaar. “Tussendoor was hij ook nog eens tijdelijk directeur en ICT-coördinator”, zegt huidig directeur Koen Robberechts. “Je kan hem minstens een echte duizendpoot noemen, van alle markten thuis. En dus zullen we nog wel ondervinden wat we aan hem gaan missen.”