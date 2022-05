Automobilist rijdt zich vast in ondergelopen Molenstraat, brandweer ter plaatse geroepen om man te helpen

De feiten speelden zich af in de Molenstraat in Buggenhout. De straat stond door de hevige regen onder water, maar de chauffeur besloot om het risico toch te nemen en door te rijden. Hij kwam echter vast te zitten met zijn wagen, waardoor hij de hulpdiensten had opgebeld om hem te komen helpen. De brandweer werd opgeroepen om de man te komen helpen, maar uiteindelijk verkeerde hijzelf niet echt in nood, maar had hij zich gewoon vastgereden met de wagen en was hij stilgevallen door het vele water.