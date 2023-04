April is maand van de markt: win cadeaubons

Tientallen meter sparren­haag gaat in vlammen op na gebruik van onkruid­bran­der

In de Lindelaan in Lebbeke is maandagnamiddag een sparrenhaag in vlammen opgegaan na het gebruik van een onkruidbrander. Ondanks de vele regen ging het vuur vrij snel, maar niemand raakte gewond en de gevel raakte ook niet beschadigd.