Amper zeventien jaar, maar Milan pakt uit met debuutroman

“Ik lees al van in de kleuterschool. In boeken en verhalen kan ik me helemaal verliezen”, vertelt Milan. “Bovendien beschik ik over een flinke portie fantasie. Beide gegevens deden me beslissen om zelf ook eens te proberen een eigen roman te schrijven. Ik deed dat in het grootste geheim, zelfs mijn ouders wisten van niets. Tot een telefoontje kwam van de uitgeverij dat ze mijn boek wilden publiceren.”