Alvatsite krijgt buurtparkje en buurt mag dat mee vorm geven: vanavond infomarkt

Dendermonde Chaos in Dendermon­de nadat alle overwegen meer dan uur lang dicht blijven door technisch defect

Het verkeer in Dendermonde liep woensdagochtend stevig in de soep nadat er een defect was ontstaan aan alle spooroverwegen tussen Dendermonde en Schellebelle. In totaal waren meer dan 13 slagbomen ruim een uur afgesloten, voor het verkeer richting Aalst was er nergens geen doorkomen meer aan.

17 augustus