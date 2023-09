Alexandra en Helga brengen creatievelingen samen in cadeauwinkel Veneir en Kikerviz: “Focus op lokaal en duurzaam”

Forever Band gooit deuren open voor twintigste verjaardag: “Duik mee in ons verleden”

De Forever Band uit Steenhuffel is dit jaar al twee decennia oud. Dit kristallen jubileum kon niet zomaar voorbijgaan. De band nodigt daarom zondag iedereen uit op een foto- en videotentoonstelling in hun Zaal Forever in de Sint-Niklaasstraat 36.