45-jarigen blazen verzamelen

De 45-jarigen startten hun traditie om bij elkaar te komen vijf jaar geleden, toen ze veertig waren. Vijf jaar later vond nu een nieuwe reünie plaats. Die vond plaats in Hof ter Velde in Baasrode. Een veertigtal leeftijdsgenoten daagde op voor de bijeenkomst. “Dat is een ietwat kleinere groep dan bij de vorige editie, maar vermoedelijk speelt het coronavirus nog een rol”, zegt Sylva Bogaerts van het organiserend comité. “Wie aanwezig was, heeft genoten van lekker eten, toffe sfeer en herinneringen ophalen. Het enthousiasme was zo groot dat we over vijf jaar een nieuwe reünie zullen organiseren.”