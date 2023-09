Container­dorp dat initieel bestemd was voor Oekraïense vluchtelin­gen, wordt plek voor noodopvang asielaan­vra­gers

Begin dit jaar werd een containerdorp neergepoot in Schaarbeek, bedoeld om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Maar aangezien de verwachte mensenstroom uiteindelijk kleiner uitviel, wordt de site momenteel niet gebruikt. Daarom neemt het Brussels Gewest het dorp eind september in gebruik voor de noodopvang van asielaanvragers die geen plaats vinden in het Fedasil-netwerk.