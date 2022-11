Zware boete dreigt voor man die asielzoeker tewerkstelt (maar niet aangeeft)

Het slachtoffer verklaarde aan de rechtbank dat hij voor het bedrijf was beginnen werken in oktober 2014. Het bedrijf, gevestigd in Sint-Jans-Molenbeek, was gespecialiseerd in het plaatsen van parketvloeren. De man was op dat moment in afwachting van een asielprocedure en geeft aan geen andere keuze te hebben gehad. Hij werkte in het bedrijf voor 30 euro per dag. Op 16 februari 2016 verloor hij drie vingers toen hij planken aan het versnijden was op een van de werven van de onderneming. Hij werd naar het Erasmusziekenhuis overgebracht, waar hij in contact werd gebracht met de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A), sinds 2018 FAIRWORK Belgium, die hem aanspoorde om een klacht in te dienen.