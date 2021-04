Zwangere vrouw in Brussels ziekenhuis overleden aan Covid-19

Er liggen in het Brussels Gewest ‘een tiental’ zwangere vrouwen in het ziekenhuis met Covid-19, aldus Volksgezondheid. Een van die vrouwen is helaas overleden in het ziekenhuis. De FOD weet niet of de vrouw andere ziektes had. Het is ook niet bekend hoe lang ze al zwanger was. “Dat is bovendien privé-informatie.”