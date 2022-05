Zowat 150 mensen nemen deel aan mars voor vermiste Natacha: “We willen ouders moreel en financieel steunen”

Al vier maanden wordt er in Peru gezocht naar Natacha de Crombrugghe. Ze verdween tijdens een trektocht in het Zuid-Amerikaanse land. “Haar ouders zoeken ter plaatse en proberen de autoriteiten aan te sporen om ook te blijven zoeken”, weet Pierre Visart, een goede vriend van de ouders. “Momenteel is nog niet duidelijk of Natacha een ongeval gehad heeft of dat iemand haar iets aangedaan heeft. Terwijl de ouders ginder al het mogelijke doen, wilden ook wij van hieruit iets doen. Twee weken geleden kregen we het idee om een mars voor Natacha te organiseren. Niet alleen om haar familie moreel te steunen, maar om hen ook een financieel duwtje in de rug te geven. Want de zoektocht is kostelijk en daarom vroegen we aan iedere deelnemer om 10 euro te schenken. We hadden verwacht dat we met dertig deelnemers zouden zijn, maar het zijn er uiteindelijk een pak meer geworden (lacht).”