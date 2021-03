Zorgverleners moeten meer dan uur aan de lijn hangen om vaccinatie-afspraak te maken op de Heizel: “Dit is ontmoedigend”

Brussels Gewest Brussel houdt vast aan strengere avondklok: “Situatie is te ernstig”

26 februari In tegenstelling tot Wallonië blijft de avondklok in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) verwijst onder meer naar het positieve effect van de strengere avondklok op grote bijeenkomsten in Brusselse parken.