Zondag vindt opnieuw grote coronabetoging plaats in Brussel

Brusselse musea telden vorig jaar meer dan 2,5 miljoen bezoekers

In de Brusselse musea kwamen in 2021 in totaal 2.650.000 bezoekers kijken naar de vele tentoonstellingen in de hoofdstad. Dat komt neer op een kwart meer dan in het eerste coronajaar 2020, maar toch merkt de vzw Brussels Museums dat de internationale toeristen nog moeten terugkeren.

17 januari