Zomersproetjes gaat van start: vijf dagen plezier voor jong en oud

Haren Effectieve celstraf voor veehouder die schapen en geiten bleef verwaarlo­zen: “Geen water, geen voedsel en overal parasieten”

Een 52-jarige schapenhouder uit Anderlecht is door het hof van beroep veroordeeld tot 6 maanden cel. Ook heeft hij een levenslang verbod gekregen tot het houden van dieren. “Hij was er echt van overtuigd dat niemand hem iets kon doen”, klinkt het bij Animaux en Péril, die de politie op de hoogte had gesteld van zijn wanpraktijken.

11 augustus