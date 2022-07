Zo zal dit stukje kleine ring -momenteel vol auto’s- er straks uitzien: inclusief voor- en nabeelden

Groen licht voor de herinrichting aan het stuk kleine ring ter hoogte van de Waterloolaan en Gulden-Vlieslaan. In 2016 al werd de architectenprijs gewonnen met het winnende project. Het duurde echter jaren om alles te wikken en wegen, en aan te passen naar de noden en opmerkingen van verschillende actoren waaronder ook horeca-uitbaters. “Het is een heel groot en ingrijpend project. Daardoor wisten we dat we de tijd moesten nemen om met alle betrokkenen te wikken en wegen en een hervorming voor te stellen die gedragen wordt. Tot dit jaar werden aanpassingen gemaakt. Nu is de stedenbouwkundige vergunning binnen.”

Wat mogen we nu verwachten van dit stuk Kleine Ring in de toekomst? Allereerst is het het sluitstuk om de Kleine Ring die we kennen als een drukke weg met verschillende vakken en veel tunnels die krioelt van de auto's. Mensen wagen zich er liever niet aan te voet of met de fiets. De bedoeling was van meet af om een herinrichting te realiseren waar de zwakke weggebruiker veel plaats heeft en zich veilig kan voortbewegen. “Het gaat een boulevard zijn in plaats van de brede baan en parkeerplaatsen waar koning auto heerst”, zegt Pascal Smet. “Het voetpad op de Waterloolaan zal wel 8 m breed zijn en het tweerichtingsfietspad tot 4 m breed.”