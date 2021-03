Zin om je onder te dompelen in hop, gist en gerst? Eerste Belgische bierspa opent binnenkort in Brussel

Het lijkt misschien een droom voor vele bierliefhebbers om in bier te baden, maar het blijkt ook gezond te zijn. In landen als Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland en Hongarije zijn bierbaden erg populair in spa- en wellnesscenters. Een ervaring die hand in hand gaat met de biercultuur van deze landen. Daarom was het voor Bath & Barley logisch om ook in België, een van de grootste bierlanden ter wereld, een bierspa te openen.