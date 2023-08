Zijn er nog tickets, kan ik parkeren en valt er iets eten in de buurt? Alles wat je moet weten over het concert van Rammstein in het Koning Boudewijnstadion

Dinsdag, woensdag én donderdag neer palmt de Duitse hardrockband Rammstein het Koning Boudewijnstadion in voor hun Europese tour. Het Franse pianoduo Abélard mag het voorprogramma verzorgen. Maar zijn er nog tickets? En kan je er makkelijk parkeren? We zetten het nog even voor jou op een rijtje.