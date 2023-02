Zeventiger opnieuw veroordeeld voor drugssmokkel: “Dacht dat ik enkel geld vervoerde”

De zeventiger werd op 7 december 2021 opgepakt op het parkeerterrein in Peutie, nadat de politie informatie had gekregen dat daar een drugtransport zou plaatsvinden aan boord van een grijze Audi. In die wagen vond de politie twee verborgen compartimenten waarin 24,5 kilogram cocaïne stak. Uit de analyse van zijn iPhone bleek dat de man sinds 15 juli 2021 verschillende drugtransporten had uitgevoerd. Er werd in die periode op zijn bankrekening ook meer dan 60.000 euro gestort, wat betalingen in cash bleken te zijn voor die transporten. De grijze Audi waarin hij reed werd op 6 oktober 2021 in een ander gerechtelijk onderzoek ook opgemerkt aan een drugslabo. Uiteindelijk heeft hij zelf bekend dat hij hand- en spandiensten verleende aan een criminele organisatie.