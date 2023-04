Zevental in oktober voor rechter na mislukte ontsnappingspoging uit gevangenis: “Geen bewijs voor link met moorden”

Brussel Toppleiter binnenkort zelf voor rechter voor hulp bij ontsnap­pings­po­ging drugsbaron

In het dossier rond de ontsnappingspoging van de Franse drugsbaron Mohamed Benabdelhak uit de gevangenis van Sint-Gillis, in 2014, heeft de Brusselse raadkamer vrijdag Benabdelhak en zes andere verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Eén van die zes andere verdachten is de bekende Brusselse strafpleiter Olivier Martins.