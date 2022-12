Zevende luik van stadsgids Optie B zet spel en plezier in de kijker

Verlinden na rellen Brussel en Antwerpen: “Politie doet aan symptoombe­strij­ding”

Het volksfeest na de overwinning van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal draaide in Brussel en Antwerpen uit op rellen. In een videogesprek met HLN LIVE — dat hierboven integraal te bekijken is — bedankt binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) de politie voor “een indrukwekkende voorbereiding”, maar wijst erop dat die “voor een stuk aan symptoombestrijding doet”.

7 december