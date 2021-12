Zeven van de 19 gezochte relschoppers al geïdentificeerd

De manifestatie Samen voor Vrijheid trok zowat 35.000 deelnemers aan. Het grootste deel van hen betoogde in alle rust, maar in de marge van de optocht kwam het tot zware rellen. De politie moest geregeld het waterkanon en traangas inzetten, nadat betogers met vuurwerk of andere projectielen hadden gegooid naar de politie. Daarnaast werden hier en daar containers, vuilnisbakken en paletten in brand gestoken. Aan de Steenkoolkaai in Brussel werd zelfs een supermarkt geplunderd.