Zeven PV’s per dag voor overtredingen door bestuurders elektrische steps in Brussel

Sinds 1 juli is het niet meer toegestaan ​​om samen op een step te rijden. Ook mag je geen elektrische step gebruiken als je jonger bent dan 16 jaar. Verder is het verboden om op trottoirs te rijden en is de maximumsnelheid vastgesteld op 25 km per uur. In de voetgangerszone geldt wandeltempo. De nieuwe regelgeving kwam er op het moment van de laatste barometer van Vias. Daaruit bleek dat er in de eerste helft van het jaar al 393 gewonden zijn gevallen bij ongevallen met e-steps. Ook is bij een op de vijf verkeersongevallen met letsel een elektrische step betrokken.

Prioriteit

Volgens de verschillende politiezones is de handhaving van de regelgeving rond e-steps een prioriteit. Deze zomer hielden alle zones gerichte controles. De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene heeft daarbij een honderdtal PV’s opgesteld. Dat was vooral voor gebruikers die anderen in gevaar brachten door bijvoorbeeld te snel te rijden. De politiezone Noord stelde in dezelfde periode 120 PV’s op. In de zone Montgomery ging het om 61 PV’s en in de zone Brussel-Zuid waren het er 19. De zone Marolow heeft tot op vandaag 135 overtredingen opgetekend. In Brussel-West werden 74 PV’s opgesteld.

In totaal gaat het dus om 450 PV’s, als we ervan uitgaan dat de 135 PV’s in de zone Marlow en de 74 in de zone West gelijk over de tijd zijn verdeeld. Dat komt neer op ongeveer 7 overtredingen per dag over heel Brussel.

