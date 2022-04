Zeven nieuwe drinkwaterfonteintjes op komst in Brussel

In 2021 stonden er al 27 in de vijfhoek en 46 in Brussel buiten de vijfhoek. Daar komen er deze zomer dus opnieuw een aantal bij. Ze moeten ervoor zorgen dat iedereen in Brussel toegang heeft tot drinkbaar water. Zowel daklozen, als sporters, als toeristen op een warme zomerdag.

Een van deze nieuwe fonteinen is al functioneel, in de koloniale tuin van Laken. De anderen volgen later en komen in de Jean Sobieski-tuin in Laken, in de Vogelenzang in Anderlecht, in het Dudenpark in Vorst, aan de Woluwepromenade in Sint-Lambrechts-Woluwe komen twee fonteinen en in het Halpoortpark. De laatste zou moeten werken vanaf september.