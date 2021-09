Zeven gewonden na gasontploffing in flatgebouw in Koekelberg

KoekelbergBij een gasexplosie in een appartementsgebouw in Koekelberg zijn in totaal zeven gewonden gevallen. Dat meldt de Brusselse brandweer. Eerder was melding gemaakt van vijf gewonden maar een moeder en kind waren eerst naar familie gevlucht alvorens zich aan te bieden bij de ziekenwagens.

De ontploffing deed zich rond 16 uur voor in een flatgebouw van zeven verdiepingen aan de Kasteellaan in Koekelberg en werd veroorzaakt door een gaslek in de technische koker van het gebouw.

De zeven gewonden zijn gelukkig maar lichtgewond of in shock. Sommigen kregen brokstukken tegen het lichaam. Wel moesten ze worden overgebracht naar het ziekenhuis. Alle verdiepingen die zich op de hoek van het gebouw bevinden hebben schade opgelopen. Op de zesde verdieping zijn zelfs de buitenmuren weggeblazen, op de vierde en zevende verdieping de ramen. Ook het dak van het gebouw is opengebroken door de schok.

Bij aankomst hebben de politiediensten een perimeter opgezet en het verkeer wordt nog steeds omgeleid.

De oorzaak van de ontploffing was een gaslek in de technische koker die alle appartementen delen. Er had zich daar gas opgestapeld. Daardoor vlogen alle individuele gasbranders in de appartementen van de muur.

Wonder

“Het was een serieuze ontploffing”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweerdienst. “Het is een wonder dat er zo weinig mensen gewond zijn geraakt, of toch niet zo erg. Als het iets later was gebeurd, wanneer de mensen terugkwamen van het werk bijvoorbeeld, weet ik niet hoe het eraan toe was gegaan. Of als er kinderen rondliepen...”

Hoofdinspecteur Baes van de politiezone Brussel West voegt daaraan toe: “De mensen hebben ongelooflijk veel geluk gehad. Er is zelfs een school in de buurt. Die heeft geen schade maar stel je voor de er net kinderen passeerden aan het gebouw.”

Alle bewoners werden geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen school. Alle zeven appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden opgevangen door de politie en de gemeente die hen een tijdelijk onderkomen zullen aanbieden. Of en wanneer ze naar hun flats kunnen terugkeren, is nog onduidelijk. Ook de burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej (PS) is momenteel ter plaatse. De dienst slachtofferbejegening is ook daar om te slachtoffers te helpen.



De gastoevoer is alvast afgesloten. Door de ontploffing ontstond er ook een waterlek, de watertoevoer is dus ook afgesloten. Welke maatregelen er nog zullen worden genomen voor de veiligheid moet later nog blijken.

Volledig scherm De ravage na de gasexplosie in het gebouw was groot. © Brandweer Brussel

