Zeven Belgen over wonen en werken in Molenbeek: “Als dit België niet is, wat is België dan wél?”

Ganshoren Flat onbewoon­baar na felle keuken­brand

Aan de Villegaslaan in Ganshoren heeft vrijdagavond een felle brand gewoed in een appartementsgebouw. Daarbij vielen geen gewonden, maar door de brand is een van de flats wel onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer zaterdag.

23 april