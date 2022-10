Zes middelbare scholen verdelen gratis menstruatieproducten

Brussel Stad Brussel en Think Pink slaan handen in elkaar in strijd tegen borstkan­ker

Begin deze week werd Brussel officieel een ‘Roze Stad’, in samenwerking met de vzw Think Pink. Het label weerspiegelt de wil van de stad om zich in te zetten in de strijd tegen borstkanker, en dat door bewustmakings-, voorlichtings- en preventiecampagnes.

12 oktober